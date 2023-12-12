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DHKP-C Terör Örgütü Üyelerine Operasyon: İstanbul ve Tunceli'de Gözaltılar

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İstanbul ve Tunceli'de DHKP-C terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2016 yılında Gaziosmanpaşa Adliyesi Başsavcıvekili Evliya Çalışkan'ın aracının kurşunlanması için keşif yapan bir şüpheli ile Gaziosmanpaşa'da polis merkezine silahlı saldırıda bulunan kişilerin de olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında toplamda 13 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL ve Tunceli'de DHKP-C terör örgütü üyelerine yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin 2016 yılında Gaziosmanpaşa Adliyesi Başsavcıvekili Evliya Çalışkan'ın aracının kurşunlanması için keşif yapan İ.K. ile Gaziosmanpaşa'da polis merkezine silahlı saldırıda bulunan kişiler olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2014-2016 yılları arasında terör örgütü DHKP-C tarafından gerçekleştirilen 3'ü faili meçhul kalmış 11 olayın aydınlatılması ve şüphelilerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalarda, kimliği tespit edilen İ.K.'nin 2016'da Gaziosmanpaşa Adliyesi Başsavcıvekili Evliya Çalışkan'ın aracının kurşunlanması için keşif yaptığı tespit edildi. Polis ekipleri çalışmasında 2016 yılından bu yana faili meçhul olarak kalan Gaziosmanpaşa'da Gazi Polis Merkezine silahlı saldırıda bulunan kişileri de tespit etti. Ekipler 2014 yılındaki korsan gösteride bir marketin yağmalanmasına sebep olan şüpheliyi de belirledi.

TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014-2016 yılları arasında Mobese direklerinin yıkılması, hendek barikat operasyonlarının yıldönümleri ve örgüt tarafından farklı sebeplerden cezalandırılan kişileri öldüren ve yaralayanlarla ilgili de çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 13'e yükseldi. DHKP-C'nin mahalle yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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