DHKP/C Operasyonunda 11 İlçede 8 Şüpheliye Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldü. Bu kapsamda haklarında fiziki takip kararı uygulanan ve örgütün Anadolu Yakası, Gazi ve Nurtepe Mahalleleri yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli tespit edildi. İstanbul'da Pendik, Ümraniye, Şişli, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Ataşehir, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Avcılar, Sultangazi ve Maltepe olmak üzere 11 ilçede ve Hatay'da operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- İstanbul