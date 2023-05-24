Dhkp-C'nin 'Türkiye Komitesi Sorumlusu' Olmakla Suçlanan Kamile Kayır'a 16 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

SİNEM NAZLI DEMİR

Terör örgütü DHKP-C'nin 'Türkiye komitesi sorumlusu' olmakla suçlanan Kamile Kayır, 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranırken İstanbul'da gözaltına alınan Kamile Kayır'ın yargılandığı davanın karar duruşması İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı.

MAHKEME, SANIK DOĞAN KARATAŞTAN'IN DOSYASI AYRILMASINA KARAR VERDİ

Duruşmada, tutuklu sanık Kamile Kayır, başka suçtan tutuklu sanık Dursun Göktaş ve sanık avukatları hazır bulundu. Diğer tutuklu sanık Alişan Gül de bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık Doğan Karataştan'ın dosyasının celse arasında ayrıldığını bildirdi. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklardan Kamile Kayır'a 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan 16 yıl 3 ay, Yeliz Kütük ve Dursun Göktaş'a da 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis verdi.

LEYLA ARACI, ŞAFAK YAYLA, MAHİR BEKTAŞ VE ELİF SULTAN KALSEN'İN ÖLÜMÜNÜN TESPİT EDİLMESİ NEDENİYLE DAVALARI DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme heyeti, sanık Alişan Gül'e 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından verilen 6 yıl 3 ay hapis ve sanık Göktaş'a 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Sanık Fatih Özgür Aydın'ın dosyasının aynı suçtan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması nedeniyle ayrılmasına karar veren mahkeme, sanıklar Leyla Aracı, Şafak Yayla, Mahir Bektaş, Elif Sultan Kalsen'in öldüğünün tespit edilmesi nedeniyle haklarındaki davanın düşmesine hükmetti.