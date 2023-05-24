DHKP/C'NİN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU KAMİLE KAYIR'A 16 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

İSTANBUL'da "Gri" kategoride aranırken yakalanan terör örgütü DHKP/C'nin sözde "Türkiye komitesi sorumlusu" Kamile Kayır, 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik 20 Haziran 2019'da düzenlenen operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "Gri" kategoride yer alan ve örgütün sözde "Türkiye komitesi sorumlusu" olan Kamile Kayır'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli yakalanmıştı. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kamile Kayır, başka suçtan tutuklu sanık Dursun Göktaş getirildi. Diğer tutuklu sanık Alişan Gül ise duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.Mahkeme heyeti sanık Kamile Kayır'ı "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar Yeliz Kütük ile Dursun Göktaş'a ise "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanık Alişan Gül'e "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından verilen 6 yıl 3 ay hapis ile sanık Göktaş'a "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından verilen 2 yıl 6 ay hapis hükümlerinin açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık Doğan Karataştan'ın ve Fatih Özgür Aydın'ın dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

ÖLEN 4 SANIĞIN DAVALARI DÜŞTÜ

Mahkeme, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında şehit eden sanık Şafak Yayla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik silahlı ve bombalı saldırıda bulunan ve güvenlik güçleriyle girdiği silahlı çatışmada ölü ele geçirilen Elif Sultan Kalsen ile sanıklar Leyla Aracı ve Mahir Bektaş'ın öldüğünün tespit edilmesi nedeniyle haklarındaki davanın düşmesine hükmetti.