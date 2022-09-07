Dhkp-C ile İlişkili Olduğu İddia Edilen "Halk Okulu" İsimli Dergiye Operasyon: 3 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul’da, terör örgütü DHKP-C ile ilişkili olduğu iddia edilen "Halk Okulu" isimli derginin bürosuna yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, kalın çelik ve demir kapılarla kapatılmış olan adrese duvarı kırarak girdi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul'da, terör örgütü DHKP-C ile ilişkili olduğu iddia edilen "Halk Okulu" isimli derginin bürosuna yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, kalın çelik ve demir kapılarla kapatılmış olan adrese duvarı kırarak girdi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi ilçesinde faaliyet gösteren ve terör örgütü DHKP-C'nin fikir ve ideolojisi doğrultusunda yayın yaptığı öne sürüler "Halk Okulu" isimli derginin bürosuna dün operasyon düzenledi. Operasyonda F.B. (44), O.K. (41) ve Y.V. (43) adlı 3 kişi şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

POLİS DUVARI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Özel Harekat timlerinin de katıldığı hava destekli operasyonda, çelik plakalarla güçlendirilmiş ofis duvarları ve kapılarla karşılaşıldı. Polis, balyozla duvarı delerek içeri girdi. Operasyon anları kameralara da yansıdı.

Operasyonda gözaltına alınan Y.V. isimli şüphelinin 'kamu malına zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından arandığı belirtildi.