DHKP-C ile Bağlantılı 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "DHKP-C silahlı terör örgütüyle irtibatlı olarak TAYAD içerisinde faaliyet gösteren ve terör örgütünün Ankara'daki yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüphelinin gözaltına alındığını" bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında DHKP-C silahlı terör örgütüyle irtibatlı olarak TAYAD içerisinde faaliyet gösteren, gösteri yürüyüşü niteliğindeki eylemlere destek verdikleri ve terör örgütünün Ankara'daki yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildiği" kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerin tamamının yakalanarak gözaltına alındığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.