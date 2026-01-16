Haberler

110 BİN TL'Yİ YANLIŞLIKLA ÇÖPE ATTI; BELEDİYE EKİPLERİ BULUP TESLİM ETTİ

GAZİANTEP'te esnaf Hüseyin Ertürk, bankadaki hesabına yatırmak için poşete koyduğu 110 bin TL'sini yanlışlıkla çöpe attı.

GAZİANTEP'te esnaf Hüseyin Ertürk, bankadaki hesabına yatırmak için poşete koyduğu 110 bin TL'sini yanlışlıkla çöpe attı. Durumu bankaya ulaştığında fark eden Ertürk, ilgililere bildirmesi üzerine Şehitkamil Belediye ekipleri tonlarca çöpün arasında parayı bulup sahibine teslim etti.

Olay, dün Boyno Mahallesi'nde meydana geldi. Esnaflık yapan Hüseyin Ertürk, bankaya 110 bin TL yatırmak için evden çıktı. Elinde başka poşetler de bulunan Ertürk, yanlışlıkla para dolu poşeti çöpe attı. Parasını çöpe attığını bankada fark eden Ertürk, durumu hemen belediyeye yetkililerine bildirmesi üzerine Şehitkamil Belediyesi ekipleri çöpün toplandığı alanda arama yaptı. Ekipler, saatler süren yoğun çalışmanın ardından 110 bin TL'yi bularak sahibine teslim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
