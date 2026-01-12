Otomobil Korkuluğa Çarptı, Sürücü Kaçtı

1) KORKULUĞA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI; KAZA KAMERADA

KARABÜK'te otomobilin korkuluğa çarparak askıda kaldığı ve sürücüsünün koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği, plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle korkuluk kırıldı, otomobil ise askıda kaldı. Kazanın ardından sürücü, koşarak bölgeden uzaklaştı. Bu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.