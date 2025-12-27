Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da 'Meclis Binası Açılışı'na Katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HATAY'DA 'MECLİS BİNASI AÇILIŞI'NA KATILDITARİHİ MECLİS BİNASINI ZİYARET ETTİDeprem konutlarının kura çekiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Valiliği bünyesinde restorasyonu tamamlanan ve Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan...

1) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HATAY'DA 'MECLİS BİNASI AÇILIŞI'NA KATILDI

TARİHİ MECLİS BİNASINI ZİYARET ETTİ

Deprem konutlarının kura çekiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Valiliği bünyesinde restorasyonu tamamlanan ve Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan tarihi yapıyı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından yapımı tamamlanan Kemalpaşa Caddesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile birlikte incelemelerde bulundu.

CADDENİN IŞIKLANDIRMA TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemalpaşa Caddesi'ndeki incelemelerin ardından Kurtuluş Caddesi'nin yeniden ışıklandırılması törenine katıldı ve restorasyonu tamamlanan Habib-i Neccar Camii'ni ziyaret etti.

DEPREMZEDE AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da depremzede Karakuş ailesini yeni evlerinde ziyaret etti. Ziyarette MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
''Kendine kulüp bul'' denilen Necip Uysal'dan ilk açıklama

''Kendine kulüp bul'' denilmişti! Sessizliğini bozdu
22 yıllık küslük bitti! Tatlıses ve Asena, İbo Show'da bir araya geldi

22 yıllık küslük bitti! İbo Show'da bir araya geldiler
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın
Aylar sonra itiraf etti: Transferim Fenerbahçe yüzünden olmadı

Aylar sonra itiraf etti: Transferim Fenerbahçe yüzünden olmadı
Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

Spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var