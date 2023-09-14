1) İKNA EDİLİP, ÖRGÜTTEN KAÇAN 2 PKK'LI TESLİM OLDU İÇİŞLERİ Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelip, teslim oldu.

1) İKNA EDİLİP, ÖRGÜTTEN KAÇAN 2 PKK'LI TESLİM OLDU

İÇİŞLERİ Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelip, teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensubu L.K.'nin 2016, H.B.'nin ise 2012'de PKK/KCK tarafından kırsal alana götürüldüğü belirlendi. Erzurum'a getirilerek emniyette alınan ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilen L.K. ve H.B, sorguarının ardından adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.