Valinin 'Babalar Günü'nde ziyaret ettiği şehidin babası: Neden benim evladım, diye asla düşünmedim

1)VALİNİN 'BABALAR GÜNÜ'NDE ZİYARET ETTİĞİ ŞEHİDİN BABASI: NEDEN BENİM EVLADIM, DİYE ASLA DÜŞÜNMEDİM

ŞEHİTLİK BANA DEĞİL OĞLUMA NASİP OLDU

BABALARIMIZ, ANALARIMIZ VAR OLDUKÇA DEVLETİMİZ PAYİDAR KALACAKTIR

2016 yılında Mardin Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda şehit düşen Piyade Yüzbaşı Alper Kalem'in babası Mehmet Ali Kalem'i ziyaret ederek, Babalar Günü'nü kutlayan Vali Masatlı, "Babalar gününde başta şehit babalarımız olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Ailenin iki önemli unsuru var, analarımız ve babalarımız. Bizler de Babalar Günü'nde şehidimiz Piyade Yüzbaşı Alper Kalem'in babası Mehmet Ali amcamızı tugay komutanımız, jandarma komutanımız ve emniyet müdürümüz ile beraber bu anlamlı günde ziyaret edelim istedik. Allah kıymetli babalarımızı başımızdan eksik etmesin. Babalarımız, analarımız var oldukça hem devletimiz hem milletimiz hem de bayrağımız sonsuza kadar payidar olacaktır. Tüm şehitlerimizin anne ve babalarının ellerinden öpüyor, şehitlerimizi de minnet ve saygıyla anıyoruz" diye konuştu.