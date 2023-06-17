İskenderun'da 20 Gündür Suları Kesik Olan Vatandaşlar Tepki Gösterdi

İSKENDERUN'DA 20 GÜNDÜR SULARI KESİN OLAN VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 20 gündür sularının kesik olduğunu söyleyen vatandaşlar, tepki gösterdi.

Asrı felaketi olarak nitelendirilen depremin etkilendiği İskenderun'un İsmet İnönü Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, evlerinin 20 gündür sularının kesik olduğunu söyledi. Depremin ardından sularının kesilmesi nedeniyle perişan olduklarını belirten vatandaşlar bir an önce çözüm bulunmasını istedi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nü (HATSU) defalarca arayıp, sorunlarını anlattıklarını belirten mahalle sakinleri, bugüne kadar sorunlarına çare olunmadığını söyledi. İsmet İnönü Mahalle muhtarı Engin Aktuğ, insanların perişan olduğunu yetkilileri aramalarına rağmen bugüne kadar bir çözüm bulunmadığını belirterek, "Mahalle sakinleri çare arıyor. Ben elimden geleni yapıyorum ama bir türlü HATSU bu işi çözemedi. Bilmiyorlarsa bıraksınlar bilenler yapsın" dedi.