'ENGELLİ RAPOR ORANINI ARTIRMA' VAADİYLE 750 BİN LİRA DOLANDIRDILAR

p>'ENGELLİ RAPOR ORANINI ARTIRMA' VAADİYLE 750 BİN LİRA DOLANDIRDILARADANA'da 20 kişiyi engelli rapor oranını artırma vaadiyle yaklaşık 750 bin lira dolandıran 3 şüpheliden biri tutuklanırken, kalan 2 şüpheliden biri savcılık ifadesinin ardından diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'da 20 kişiyi engelli rapor oranını artırma vaadiyle yaklaşık 750 bin lira dolandıran 3 şüpheliden biri tutuklanırken, kalan 2 şüpheliden biri savcılık ifadesinin ardından diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, hastanelerin civarlarında bekleyip engelli vatandaşları 'hastanede tanıdığım var engel oranını arttırabiliriz' diyerek kandırdığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri 13 Haziran'da düzenledikleri operasyonda, hastaneden engelli raporu alan 20 kişiyi engelli rapor oranını artırma vaadiyle yaklaşık 750 bin lira dolandırdıkları tespit edilen 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, hastanelerin yakınlarında bekleyip engelli vatandaşları 'hastanede tanıdığım var, engel oranını artırabiliriz' diyerek kandırdığı öğrenildi.

ORGAN VEYA DOKU TİCARETİNDEN SABIKALI ÇIKTI

Şüpheliler Aydın Yıldırım (50), Emine Ç. (37) ve Ahmet A. (56) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Daha önce 'organ veya doku ticareti' suçundan kaydı olduğu belirlenen Aydın Yıldırım, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken Emine Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.