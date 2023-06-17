Bursa'da Damadını Boğazını Keserek Öldüren Şahıs Tutuklandı

DAMADINI BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRMÜŞTÜ; TUTUKLANDI

Bursa'da dün akşam, kızından boşanmak isteyen damadı Ali Gürbüz'ü, sokakta boğazını keserek öldüren İsmail Hakkı Özen, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Özen, 'Kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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BURSA'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

BURSA'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İnegöl ilçesinde bazı ev ve iş yerleriyle birlikte cadde ve sokaklar sular altında kalırken Orhaneli ilçesinde ise, fırtınadan kaynaklı elektrik tellerinde meydana gelen arızalardan dolayı enerji kesintisi yaşandı.

Bursa'da, sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı. Bir anda bastıran sağanak, Bursa genelinde hayatı olumsuz etkiledi. İnegöl'de öğleden sonra başlayan yağışlar nedeniyle kent merkezinde birçok ev ve işyeriyle birlikte cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Belediyeye bağlı ekipler ihbar yapılan adreslerde su tahliyesi yaparken, fırtına yüzünden devrilen ağaçlar bir çok yolun kapanmasına neden oldu. Bazı yollarda oluşan su birikintileri de uzun araç kuyruğuna yol açtı.

ORHANELİ'DE ELEKTRİKLER KESİLDİ

Fırtına ve sağanak yağış, Bursa'nın dağ ilçesi olarak bilinen 18 bin 500 nüfuslu Orhaneli'de etkili oldu. Orhaneli'de öğle saatlerinde elektrikler kesildi. Ekipler arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürürken Belediye Başkanı Ali Aykurt, "İlçemizde öğlen saatlerinde elektrikler kesildi. Henüz akım verilmedi. İnternet bağlatışı da yok" dedi.

Yağışlar, Bursa merkez ilçelerinde de etkili oldu. Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, su baskını olan ev ve işyerlerindeki tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, son 24 saat içinde İnegöl ilçesine metrekareye 26 kilogram, Osmangazi ilçesine ise 25 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Meteoroloji, yağışların yarın öğleye kadar devam edeceğini duyurdu.