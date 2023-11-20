İzmit Körfezi Çamur Rengini Aldı

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1) İZMİT KÖRFEZİ, ÇAMUR RENGİNİ ALDI

KOCAELİ'de sağanak, fırtına ve kar yağışı sonrası derelerden akan çamurlu su, İzmit Körfezi'nin rengini değiştirdi.

Kocaeli Valiliği, kentte hafta sonu etkili olan fırtına, sağanak ve kar yağışı sonrası oluşan hasarın boyutunu açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "20'si konut, 5'i iş yeri olmak üzere toplamda 25 su baskını, 5 çatı uçması, 26 ağaç devrilmesi ve 23'ü maddi hasarlı, 8'i yaralamalı olmak üzere 31 tane trafik kazası meydana gelmiş olup, 7 kişi hafif yaralanmıştır" denildi. Öte yandan yağış sonrası derelerden akan çamurlu su ile İzmit Körfezi'nin rengi değişti. Çamur rengine dönen deniz yüzeyinde toplanan sakar mekeler ise objektife yansıdı. Diğer yandan kentte birkaç günlük ara sonrası yağışların yeniden devam edeceği bildirildi.

23 SAATTE METREKAREYE 73 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Kocaeli Valiliği, ortalama rüzgar hızının 21 kilometre olduğu, kuvvetli sağanak nedeniyle 24 saatte şehre ortalama 73 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Yağışlar nedeniyle İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkisinde bulunan yaklaşık 20 dönüm alana sahip tarlaları su bastı. Çiftçilerin patlıcan, ıspanak, kıvırcık gibi ürünleri büyük zarar gördü. İzmit-Kandıra yolu üzerinde bulunan bazı tarım arazileri de su altında kaldı. Yetkililerin bölgede incelemeleri sürüyor.