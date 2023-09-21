1)ŞEHİT HASAN BOZKURT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİNİN ŞEHİT ETTİĞİ ASTSUBAY, MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ (2)

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda ev araması sırasında şüpheli Adil D.'nin açtığı ateşte şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'un cenazesi, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine getirildi. Şehit Bozkurt için Yeşilköy Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, milletvekilleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Fatma, babası Remzi ve eşi Meltem Bozkurt ile kardeşleri törende gözyaşı döktü. Hatay Müftüsü Mevlüt Topçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Bozkurt'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.