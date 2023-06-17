İran'da 4.8 Büyüklüğündeki Deprem Van'da da Hissedildi, Konya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

İRAN'DA 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM VAN'DA DA HİSSEDİLDİ

İRAN'ın Türkiye sınırına yakın Hoy kentinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'ın Başkale ilçesinde hafif hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü İran'ın Hoy kenti olarak açıkladığı deprem, saat 15.30'da oldu. Van'ın sınır ilçesi Başkale'ye 56,42 kilometre mesafede olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem, Van'ın Başkale ilçesinde hafif şekilde hissedildi.

NOT: BİLGİ İÇİN

Haber: Harun AKSU/BAŞKALE (Van),

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KONYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ

KONYA'da Enes Akyol (20), kavga ettiği 3 kişiyle aralarında çıkan silahlı çatışmada başından vurularak öldürüldü. Polis, kaçan saldırganların kimliklerini belirlemek için çalışma başlatırken, olay anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Meram ilçesi Küçük Aymanas Mahallesi Edremit Sokak'ta meydana geldi. Enes Akyol, kavga ettiği 3 kişiyle çıkan çatışmada tabancayla başından vuruldu. Kanlar içinde kaçıp Zafer Ortaokulu'nun bahçesine sığınan Akyol, yere yığıldı. Peşinden gelen saldırganlarda daha sonra olay yerinden koşarak kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Akyol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Akyol'un cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde Akyol, 3 kişiyle yaşadığı silahlı saldırının ardından koşarak okulun bahçesine giriyor. Peşinden gelen saldırganlarda daha sonra geri dönüp kaçıyor. Polis, 1'nin ayağından yaralı olduğu üzerinde durduğu saldırgan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.