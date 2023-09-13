Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 6 Yaralı

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ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 YARALI

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU HASTANEDE YARALILARI ZİYARET ETTİ

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Armutçuk Müessesi'nde meydana gelen göçükte 1 maden işçisi hayatını kaybetti, 6 işçi de yaralandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesi'nde saat 13.45 sıralarında, işçiler ocakta çalışma yaparken tavan göçüğü meydana geldi. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine ocağa AFAD, UMKE, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve TTK Tahlisiye ekipleri sevk edildi. TTK Tahlisiye ekipleri, işçileri kurtarmak için ocağa girdi. Göçük haberini alan işçi yakınları maden ocağı ve hastane önlerine akın etti. Yakınlarından iyi haber bekleyenler gözyaşı döktü.

Ekiplerin çalışmasıyla 7 işçi çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Coşkun Atalay, Ramazan Yıldırım, Rıfat Öztürk, Ergün Üstün, Ersin Aydın, Talha Yılmaz ve Sercan Hasan hastaneye kaldırıldı. Ancak 25 yıllık maden işçisi Ramazan Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 3 çocuk babası Ramazan Yıldırım'ın Ereğli Devlet Hastanesi önüne gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.

Diğer yaralıların Zonguldak ve Ereğli'deki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: KURTARMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Bölgeye gelip incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Kurtarma çalışması tamamlandı. Ekipler güvenli bir şekilde kuyudan çıkıyor. Bu bir tavan çökmesi çok küçük bir bölmedeö dedi.

BAKAN KOCA: ACIMIZ BÜYÜK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, "Zonguldak Ereğli'de, kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle, 1 kişi hayatını kaybetti. 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük" dedi.

BAKAN IŞIKHAN: UZMAN MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Kazayı araştırmak üzere bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal etmişlerdir" ifadelerini kullandı.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU HASTANEDE YARALILARI ZİYARET ETTİ

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hastanelerde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Vali Hacıbektaşoğlu, hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım'ın ailesine de taziyede bulundu. Hacıbektaşıoğlu, hastane önünde yaptığı açıklamada, "4 işçimiz göçük altında kaldı. 3 işçi de maden bölgesinde yaralandı. Ramazan Yıldırım kardeşimiz maalesef kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Diğer göçük altında kalan 3 kardeşimizin durumları iyi hastanelere ulaştı. İlk müdahaleleri yapıldı. Diğer kardeşimizin de şuuru açık. 1 yaralı da Zonguldak'ta onun da durumu iyi. Göçük bölgesi dışında yaralanan 3 arkadaşımız var. Onlar zaten kendi imkanlarıyla o panikle parmağında kırık olan var. Başında kaşında yarık olan var. Hastanede ayakta tedavileri yapıldı. 4 kişi göçük altında kalarak, diğer 3 kişi de panikle yaralandılar. Şu anda kurtarma çalışmaları tamamlandı. Tahlisiye ekipleri, vardiyada çalışan işçilerimizi tahliye etti. Şu anda olayın neden olduğu herhangi bir ihmaller inceleniyor. Savcı soruşturmasını yapacak. Başımız sağolsun. Şehit kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah rahmet eylesin Allah sabırlar versin. Büyük geçmiş olsun, başımız sağ olsun.? dedi.