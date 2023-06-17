5 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü olarak bulundu

p>KAYIP OLARAK ARANAN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK SULAMA KANALINDA ÖLÜ OLARAK BULUNDUKONYA'da kayıp olarak aranan Muhammed Sami Koç (5), evlerinin 1,5 kilometre ilerisindeki sulama kanalında ölü olarak bulundu.

KONYA'da kayıp olarak aranan Muhammed Sami Koç (5), evlerinin 1,5 kilometre ilerisindeki sulama kanalında ölü olarak bulundu. Kıyafetleri de kanalda bulunan Koç'un boğularak öldüğü belirlendi.

Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde oturan otizmli Muhammed Sami Koç, dün evlerinin önde iken saat 17.00 sıralarında aniden kayboldu. Babası Raşit Koç ve ailesi, çevrede yaptıkları aramada Muhammed Sami'nin izine rastlamadı. Bunun üzerine polis, AFAD ve sağlık görevlilerine haber verildi. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Minik Muhammed Sami, 8 saat sonra evlerinin yaklaşık 1.5 kilometre ilerisindeki sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Kıyafetleri de kanalda bulunan Muhammed Sami'nin boğularak öldüğü saptandı. Muhammed Sami'nin cenazesi otopsinin ardından öğle namazı sonrası Yaylapınar Mahallesi'ndeki Uhud Mezarlığı'na defnedildi.