Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı; 1'i AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı 2 Ölü, 2 Yaralı

1)SAMSUN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 1'İ AK PARTİ ARTVİN GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI 2 ÖLÜ, 2 YARALI SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

1)SAMSUN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 1'İ AK PARTİ ARTVİN GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI 2 ÖLÜ, 2 YARALI

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı. Kazada yaşamını yitirenlerden birinin AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Tolgahan Topuz yönetimindeki 55 AGU 319 plakalı otomobil, karşı şeritte gelen AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu yönetimindeki 06 DKU 378 plakalı otomobile çarptı. Kazada, İslamoğlu ve Topuz ile otomobilindeki Nuh Çevik ve Ertuğrul Sağlam ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücüler İslamoğlu ve Topuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çevik ve Sağlam'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu için başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanımız, değerli yol ve dava arkadaşımız Doğukan İslamoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" dedi.