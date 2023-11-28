Erzincan, Şehidini Dualarla Karşıladı

1)ERZİNCAN, ŞEHİDİNİ DUALARLA KARŞILADI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün (23) cenazesi, memleketi Erzincan'a getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca dün yapılan saldırı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz, şehit oldu. Şırnak'taki törenin ardından Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Şahaloğlu köyü nüfusuna kayıtlı Zöhre-Yaşar Gündüz'ün oğlu Emrah Gündüz'ün cenazesi, uçakla Erzincan'a getirildi. Havalimanında protokol ve yakınları tarafından karşılanan şehit Gündüz için, İl Müftüsü Muharrem Gül, dua ettirdi. Vali Hamza Aydoğdu, şehidin babası Yaşar Gündüz'e sarılarak teselli etti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün cenaze namazı babaocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesi Şahoğlu köyünde kılındı. Köydedeki cenaze namazına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, şehidin ailesi ve yakınları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve amirleri, askeri erkan, emniyet personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı sonrası şehit asker, köy mezarlığında dualar arasında toprağa verildi.