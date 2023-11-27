Adana'ya Şehit Ateşi Düştü

1)ADANA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan P. Asb. Üçvş. Necdet Çalış'ın Adana'daki baba ocağına ateş düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Pençe- Kilit operasyonunda bölgede bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit Çalış'ın Adana'nın Ceyhan ilçesindeki baba evine acı haber, yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken akraba ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin 3 ay önce evlendiği ve eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehit Çalış'ın defin işlemleri ile ilgili daha sonra açıklama yapılacağı belirtildi.