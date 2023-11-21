1)ŞEHİT ÜSTEĞMEN KÖSE'NİN ACI HABERİ ANKARA'DAKİ AİLESİNE VERİLDİIRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristler ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin (32) acı haberi Ankara'daki ailesine ulaştı.

1)ŞEHİT ÜSTEĞMEN KÖSE'NİN ACI HABERİ ANKARA'DAKİ AİLESİNE VERİLDİ

IRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristler ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin (32) acı haberi Ankara'daki ailesine ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler ile girilen çatışmada Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin şehit olduğunu açıkladı. Şehidin acı haberi, Keçiören ilçesine bağlı Bağlum semtinde yaşayan eşi Büşra Köse'ye ve aynı ilçede oturan babası Necati ve annesi Necla Köse'ye yetkililer tarafından ulaştırıldı. Şehidin Bağlum'da bulunan evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin birliğinden arkadaşları ve akrabaları Köse ailesine başsağlığı diledi.

3 AY ÖNCE BABA OLDU

Şehidin evinin bulunduğu caddeye Türk bayrakları asılırken, Köse'nin 3 aylık Ela Lidya adında bir bebeği olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bağlum Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.