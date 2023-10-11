MSB: Pençe Harekat Bölgesinde 1 Asker Şehit Oldu

11) MSB: PENÇE HAREKAT BÖLGESİNDE 1 ASKER ŞEHİT OLDUMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekat bölgesinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

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1) MSB: PENÇE HAREKAT BÖLGESİNDE 1 ASKER ŞEHİT OLDU

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekat bölgesinde, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Harekat bölgesinde, 10 Ekim 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 10 Ekim 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

ŞEHİDİN BABA EVİNE TAZİYE ÇADIRI

Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın acı haberi, anne Fikret ve babası Abdüllatif Çakmak'ın yaşadığı Antalya'nın Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi'ndeki evine ulaştı. Ailenin tamamı cenaze töreni için Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gitti. Belediye ekipleri ailenin evine bayraklar asıp, taziye çadırı kurdu. Ailenin 10 yıl önce Hatay'dan Antalya'ya geldiği, Aksu bölgesinde serada çalıştıkları öğrenildi.

ŞEHİT ÇAKMAK, YARIN REYHANLI'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın (26) ailesinin Antalya'da yaşaması nedeniyle memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki halasının evine Türk Bayrağı asılıp, taziye çadırı kuruldu. Bekar olan şehit Çakmak, bugün Asri Mezarlık Şehitliği'nde toprağa verilecek.