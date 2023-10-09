Yangında Dumandan Etkilenen İtfaiye Eri Hayatını Kaybetti

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1) YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN İTFAİYE ERLERİNDEN BİRİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, yangına müdahale ederken dumandan etkilenen ve hastanede tedaviye alınan Fahrican Yavaş'ın (24) ardından itfaiye eri Orçun Yaşar (29) da olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Keçiören ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'ndeki 3 katlı Sinan Apartmanı'nın eksi 2'nci katında 4 Ekim sabahı yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale eden itfaiyecilerden Fahrican Yavaş, Uğur Okyay, Orçun Yaşar ve Süleyman Aytar, yanan dairede mahsur kalan olup olmadığını kontrol etmek için binaya girdi. Teçhizatları tam olarak yangına müdahale eden itfaiye erleri, iddiaya göre, içeride uzun süre kaldıkları için oksijen tüpleri bitti ve dumandan etkilendi. 4 itfaiyeci, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Fahrican Yavaş, doktorların müdahalesine rağmen olay günü hastanede hayatını kaybetti. Yavaş, perşembe günü memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Dumandan etkilenen Orçun Yaşar da bugün hayatını kaybetti. Diğer 2 itfaiye eri ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

ABB BAŞKANI YAVAŞ'TAN TAZİYE

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Yavaş, "Acımız büyük. Keçiören Osmangazi Mahallesi'nde bir binada çıkan yangına müdahale sonrası hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan kahraman itfaiye erimiz Orçun Yaşar şehit oldu. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İtfaiye teşkilatımızın başı sağ olsun" dedi. Orçun Yaşar'ın bekar olduğu belirtildi. Yaşar'ın cenazesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine gönderilecek. Cenaze, öğle namazı sonrası Sazak Mahallesi'nde toprağa verilecek.

İTFAİYEDE TÖREN DÜZENLENDİ

İtfaiye eri Orçun Yaşar için Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'nda tören düzenlendi. Törene, Yaşar'ın ailesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mesai arkadaşları katıldı. Belediye Başkanı Yavaş, Yaşar'ın ailesine başsağlığı dileyerek, "Görev şehidimiz Orçun, birkaç gündür sürdürdüğü mücadelesini maalesef kaybetti. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Orçun evladımız, girdiği sınavda birinci olarak kazanmıştı ve kendisini arkadaşlarına sevdirmiş, kabul ettirmişti. Gerçekten çok üzgünüz. Kederli ailesi; burada gördüğünüz bütün itfaiye personeli bundan sonra sizin evladınızdır. Bizler ismini sonsuza kadar yaşatacağız. İnşallah böyle bir acıyı Cenab-ı Allah bir daha yaşatmasın diyorum. Kederli ailemize, büyükşehir ailemize başsağlığı diliyorum" dedi. Yaşar'ın cenazesi, törenin ardından memleketi Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'ne uğurlandı.

MEMLEKETİ ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, yangına müdahale ederken dumandan etkilenen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden itfaiye eri Orçun Yaşar'ın (29) cenazesi, Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu'ndaki törenin ardından memleketi Eskişehir'e getirildi. Yaşar için Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'nde cenazesi namazı kılındı. Cenazeye, Yaşar'ın mesai arkadaşlarının yanı sıra yakınları katıldı. Yaşar'ın babası İlyas Yaşar taziyeleri kabul ederken, yakınları Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü. Annesi Şenel Aktaş da cenazede güçlükle ayakta durdu. Yaşar'ın cenazesi, namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.