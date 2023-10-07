İzmir'e Şehit Ateşi Düştü

1) İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Kalkanı Harekatı Suriye Dabık Üst Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarının roketli saldırısında şehit olan özel harekat polisi Kıdemli Başpolis Hüseyin Şimşek'in (49) şehadet haberi, İzmir'de yaşayan eşi Nurhayat Şimşek ile Manisa'da yaşayan annesi Cennet Şimşek'e verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı Suriye Dabık Üst Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarınca önceki gün yapılan roketli saldırı sonucu yaralanan İzmir Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Kıdemli Başpolis Hüseyin Şimşek, ambulansla kaldırıldığı Gaziantep Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu.Şimşek ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü olan, 30 yıldır özel harekatta görev yapan, evli ve 1 kız çocuğu babası polis memuru Şimşek'in şehadet haberi, İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan öğretmen eşi Nurhayat Şimşek ile Manisa'da yaşayan annesi Cennet Şimşek'e yetkililer tarafından verildi. Haberi alan şehidin annesi Cennet Şimşek, ablası Habibe Yumru, eşi Nurhayat Şimşek ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Her 2 eve de Türk bayrağı asıldı. Şimşek'in yakınları ve bölge halkı evlere akın edip taziye ziyaretinde bulundu. Şimşek'in çocukluk arkadaşı Bünyamin Alpaslan, "Çok iyi bir insandı. Onun gibi bir insan bir daha dünyaya gelmez. Çok üzgünüz" dedi.

ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ HÜSEYİN ŞİMŞEK İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Suriye'nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Dabık Üs Bölgesine, önceki gün akşam saatlerinde PKK/ YPG'li teröristlerin düzenlediği roketli saldırı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Özel Harekat polisi Hüseyin Şimşek'in cenazesi Gaziantep Havalimanı'ndaki uğurlama töreninin ardından İzmir'e getirildi. 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde düzenlenen törene şehidin eşi Nurhayat Şimşek, annesi Cennet Şimşek ve kızı Öykü Gökçen Şimşek'in yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç, önceki dönem Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, siyasi partilerin il temsilcileri ve çalışma arkadaşları katıldı. Şehidin kızı babasının tabutunu öperken, annesi ise gözyaşlarını tutamadı. Şehidin eşi de ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin kızı Öykü Gökçen Şimşek ile eşi Nurhayat Şimşek'in özel harekat polisi üniforması giydiği görüldü. Şimşek'in özgeçmişinin okunmasının ardından cenaze namazı kılındı.İkindi vakti kılınan namazın ardından Şimşek'in cenazesi Bornova Işıkkent Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.