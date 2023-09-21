Uyuşturucu Şüphelisi Jandarmalara Ateş Açtı: 1 Astsubay Şehit, 1'i Teğmen, 2 Yaralı

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1) UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ JANDARMALARA ATEŞ AÇTI: 1 ASTSUBAY ŞEHİT, 1'İ TEĞMEN, 2 YARALI

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak'ta uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen Adil D.'nin evine operasyon düzenledi. Eve gelen ekipleri gören Adil D., askerlerin üzerine ateş açtı. İlk ateşte Teğmen Şule Erdoğdu ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal yaralandı. Çağırılan ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Hatay nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Astsubay Hasan Bozkurt'un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Yaralı Teğmen Erdoğdu ile Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Baysal'ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda şüpheli Adil D. de sağ yakalanıp, gözaltına alındı. Adil D., sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen adli arama faaliyetinde, A.D. adlı şüpheli şahıs tarafından açılan ateşte, Jandarma Teğmen Şule Erdoğdu ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal hafif yaralandı. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ise ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kahraman Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt maalesef kurtarılamayarak şehit oldu. Acımız büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman jandarmamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun, yaralı jandarmalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli Adil D.'nin açtığı ateş sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'un acı haberi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin Yeşilköy Mahallesi'ndeki babaevine giden Payas Kaymakamı Kürşad Karaca ile askeri erkan acı haberi aileye verdi. Şehidin ailesi yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Şehit Bozkurt'un bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

VALİ YILMAZ'DAN YARALI TEĞMENE ZİYARET

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, saldırıda kulağından hafif yaralanan Jandarma Teğmen Şule Erdoğdu'yu, tedavi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Yılmaz, elinden hafif yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal ile de hastane bahçesinde bir araya geldi. Ardından basın açıklaması yapan Vali Yılmaz, "Çok üzgünüz. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, ailesine baş sağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Yine bir teğmenimiz Şule Erdoğdu kulağından yaralandı. Tedavisi sürüyor. Teğmenimizin herhangi bir sıkıntısı yok hamdolsun. Uyuşturucuyla mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bunlar bitine kadar mücadelemiz devam edecek. Çok hafif elinden yaralanan bir personelimiz daha var ama kendinin farkında olmadan çarptığını düşünüyoruz. Şüpheli gözaltında" diye konuştu.