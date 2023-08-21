DHA YURT BULTENİ- 1

============================================================

2)BALIKESİR'DE SAMAN YÜKLÜ KAMYONETTE ÇIKAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde saman yüklü kamyonette çıkan yangın, ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Kepsut-Bigadiç ilçeleri sınırında bulunan Çaldere Dombi Deresi mevkisinde saat 16.00 sıralarında saman yüklü bir kamyonette başlayan yangın ormana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

'KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI'

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, saman yüklü kamyonette çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekiplerin havadan 8 uçak ve 8 helikopter, karadan ise 87 araç ile yaptığı müdahale sonrasında 4 saat sonra kısmen kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu incelemelerde bulundu. Yangının ardından Balıkesir Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kepsut ilçemize bağlı Dombaydere Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 16.00 civarında başlayan yangına 87 araç ve 400 personel ile karadan; 8 helikopter ve 8 uçakla havadan müdahale devam ediyor. Yangın kısmen kontrol altına alınmış olup müdahale devam etmektedir."

BAKAN YUMAKLI: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir, Kepsut'taki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.