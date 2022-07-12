DHA YURT BÜLTEN -6 YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 8 YARALI YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole düştüğü kazada 8 kişi hafif şekilde yaralandı. YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DÜŞTÜ: 8 YARALI YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole düştüğü kazada 8 kişi hafif şekilde yaralandı. İstanbul'dan Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine giden N.A. idaresindeki 34 BN 1340 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolu Yerköy ilçesi geçişinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole düştü. Kazada, otobüste bulunan 41 yolcudan 8'i sarsıntı ve çarpma nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Yozgat Yerköy Güncel Haberler

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