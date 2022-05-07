DHA YURT BÜLTEN - 2

KOCAELİ (DHA) - İZMİR'DE BAZI ORMANLIK ALANLARA GİRİŞ YASAĞI GETİRİLDİ

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla 1 Haziran tarihinden itibaren giriş yasağı getirilen ormanları açıkladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla orman yangınlarının önüne geçilmesi için giriş yasağı getirilen ormanları liste halinde duyurdu. Açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, ciğerlerimizi daha fazla yakmasın diye, giriş yasağı getirdiğimiz ormanları paylaşıyoruz. Lütfen yasaklı alanlara olduğu kadar diğer ormanlarımıza da hep birlikte sahip çıkalım, geleceğe nefes olalım" ifadelerine yer verildi. Vali Köşger'in açıkladığı listede, Çiçekli, Atatürk, Karacadağ, Kavaklıdere, Dikmendağı, Çatalkaya, Başpınar, Uzunkuyu, Parsa, Fındıklıdere ile Çağlan civarı ve ağaçlandırma sahası, Kırkgeçit- Çatalçam, Karadere, Yamanlar-Karagöl, Meryemana, Mehmetler, Korucuk, Nif dağı, Kartal, Doğanbey, Armutlu- Bayramlı yol güzergahı, Kurudere köyü hudutlarındaki tüm ormanlar, Kestane Deresi, Aliağa ilçesi Merkez Ormanları, Pınarcık, Buca-Sarnıç ve Oğlananası ormanları yer aldı.

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Haber: TOLGA TAHÇI /İZMİR,

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ARTVİN'DE KAYA DÜŞEN YOL ULAŞIMA KAPANDI

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle kara yolu, ulaşıma kapandı.

Şavşat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Bilgehan Koşar, "Bu yolda yaz-kış özellikle yağmurlu havalarda sürekli kayalar yola düşüyor. Yıllardır bu yola bir çözüm bulunmadı. Kayaların düşmesi sonucu çok sayıda ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Acil önlem alınmasını istiyoruzö dedi.

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Haber-Kamera: Nurbay USTA/ŞAVŞAT, (Artvin), -

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PROF. DR. ERGÜL, KÖRFEZDEKİ RENK DEĞİŞİMİNİ DEĞERLENDİRDİ: TELAŞ EDİLECEK BİR HAL DEĞİL

İzmit Körfezi'nde deniz, turkuaz renge büründü. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından denizin çeşitli noktalarından alınan numuneler üzerinde araştırma başlatılırken, Kocaeli Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri de kendi örneklerini toplayarak inceleme yaptı. Denizdeki renk değişimine 'kokolitofor' isimli organizmaların sebep olduğunu ekibiyle birlikte belirleyen Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, korkulacak bir durum olmadığını belirtti.

'KOKOLİTOFOR ARTIŞI RENK DEĞİŞİMİNE NEDEN OLUYOR'

Korkulacak bir durum olmadığını dile getiren Prof. Dr. Ergül, şöyle devam etti: "Bununla birlikte sayıca 1 litrede 1 milyonun üzerinde olduklarını kabaca söyleyebiliriz. Büyük olasılıkla mevsimsel rüzgarların şiddetli esmesiyle ilişkili olarak İzmit Körfezi'nin bilindik tabakalı yapısının kaybolması, oksijen derişiminin yükselmiş olması ve besleyici elementlerin de miktar olarak artmış olması bu kokolitofor denilen organizmaların sayıca artışını tetikleyen unsur oldu. Meteoroloji kayıtlarına baktığımız zaman rüzgar hızının saatte 43 kilometreye ulaştığını görüyoruz. Mayıs ayının ilk günlerinde birkaç gün süreyle devam eden, aşağı yukarı fırtına diyebileceğimiz şiddetli rüzgar hali tabakalaşmayı ortadan kaldırdı. Muhtemelen besleyici elementlerin de yüzeye çıkmasına neden oldu. Daha sonra içerisinde bulunduğumuz günlerdeki dinginlik hali, bu organizmaların sayıca artışında bir başka etken olmuş oldu. Ancak çok telaş edilecek, korkulacak bir hal değil."

'OLUMSUZ ETKİYLE İLGİLİ BU AŞAMADA BİR ŞEY SÖYLEMEK ÇOK ZOR'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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ANTİK KENTİN KAKTÜSLERİNE 'AŞK' TAHRİBATI

Kumluca ilçesinde Olimpos Antik Kenti çevresinde sık görülen Orta Amerika'ya özgü, zorlu iklimlere uyum sağlayan ve uzun ömürlü Opuntia kaktüs türlerinin başı 'aşıklar'la dertte. Türkiye'de 'kaynanadili' olarak da bilinen bu kaktüslere çiftler isimlerini yazıp, kalp şekli kazıyarak zarar veriyor. Olimpos Antik Kenti çevresinde özellikle doğa yürüyüşü rotaları üzerinde bulunan kaktüslerin bazılarının gövdeleri de dahil olmak üzere neredeyse tamamına isimlerin yazıldığı görüldü.

ÖLÜMSÜZLÜK İNANIŞI

MEYVESİ ÇOK SEVİLEN KAKTÜS TÜRÜ

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Burak YALMAN/ ANTALYA,

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KENDİNİ POLİS OLARAK TANITIP GİTTİĞİ EVDE 113 BİN TL GASBEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay, 29 Nisan'da Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. H.G.'yi telefonla arayan E.B., kendisini polis olarak tanıtıp, 'adınız bir dosyada suça karıştı, evdeki altınları inceleyip size geri vereceğiz' diyerek evindeki altın ve dolarları vermesini istedi. E.B.'ye inanan H.G., evinde bulunan 12 Cumhuriyet ve 3 küçük altın, 1 bilezik, 2 çift küpe ve 3 bin 100 doları bir çantaya koyarak beklemeye başladı. Durumu öğrenen H.G.'nin kızı B.G. (34) ise annesinin dolandırılacağını düşünerek evine gitti. Telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişiyi görmek isteyen B.G., çantayı annesinden aldı. Anne ve kızının bulunduğu eve gelen ve kapıda bir süre ikiliyi ikna etmeye çalışan E.B. başarılı olamayınca B.G.'nin elinde bulunan çantayı alarak kaçtı. Şüphelinin peşinden koşan B.G., yakalayamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden E.B., gasbettiği altın ve dolarları bozdurup 85 bin TL'ye otomobil, 12 bin TL'ye telefon aldığını söyledi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise suçtan elde edildiği tespit edilen 16 bin 770 TL ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel