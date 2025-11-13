DHA Muhabiri Alkın Biricik, Yılın Televizyon Haberi Ödülünü Aldı

ANTALYA'da Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) düzenlediği 19'uncu Medya Başarı Ödülleri Gecesi'nde DHA muhabiri Alkın Biricik, 'Yılın Televizyon Haberi' ödülü aldı.

AGC 2024 yılı Medya Başarı Ödülleri Yarışması'nda eserler, 26 Mayıs'ta toplanan jüri tarafından değerlendirildi. Jürinin değerlendirmesinin ardından ödüller dün akşam ilçedeki bir otelde düzenlenen 19'uncu Medya Başarı Ödülleri Gecesi'nde verildi. Geceye Alanya Kaymakam Vekili Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkan Vekili ve Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, AGC Başkanı ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) Genel Başkanı Gaye Coşkun, kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri, Alanya'daki basın kuruluşlarının çalışanları ve aileleri katıldı.

YILIN TELEVİZYON HABERİ ÖDÜLÜ DHA'YA

Gecede, Demirören Haber Ajansı Muhabiri Alkın Biricik, 'Yılın Televizyon Haberi' ödülüne layık görüldü. Biricik'e ödülünü, haber spikeri Ahmed Arpat takdim etti.