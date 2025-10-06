Cumhurbaşkanı Erdoğan 11. Enerji Verimliliği Forumu'nda Konuştu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 11'İNCİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU'NDA KONUŞTU - 1

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ulaşcan ÖZER/İSTANBUL, - CUMHURBAŞKANI Erdoğan, 'Enerjimiz Verimli, Geleceğimiz Güvenli' temasıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nın açılışına katıldı.

11'inci Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı açılış töreni Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Açılışa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

'DÜNYANIN ENERJİ İHTİYACI YILDAN YILA ARTIYOR'

Forumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerjinin, münhasıran enerji arz güvenliğinin insanlığın en stratejik meselelerinden birisi haline geldiği bir çağda yaşıyoruz. Artan nüfus ve büyüyen ekonomiye paralel bir şekilde, dünyanın enerji ihtiyacı da yıldan yıla artıyor. Dahası, gelişmekte olan ülkeler, belli bir kalkınma seviyesine hızla ulaşmak amacıyla dünya ortalamasının da üzerinde büyüme için gayret gösteriyor. Enerji talebi ve arz güvenliği noktasında insanlık olarak bizleri sınamalarla dolu bir gelecek bekliyor. Burada şu hususa da dikkatlerinizi çekmek isterim. Enerji, insanlık tarihinde uzun yıllar iş birliğinin değil, yıkıcı bir rekabetin konusu olmuştur. Özellikle 19. ve 20. yüzyıllar, enerji uğruna nice hayatların kaybedildiği, nice ülkelerin sömürüldüğü asırlar olarak zihinlerde derin yaralar açmıştır. Merhum Raif Karadağ'ın 'Petrol Fırtınası' adlı kitabı, bu döneme ışık tutan bir başucu eseridir. Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli gören emperyalist zihniyet, insanlığı etkisini halen hissettiği acılara, yıkımlara ve tartışmalara sürükledi. Zengin yeraltı kaynaklarının üzerinde yaşayan milyonlarca insan derin bir yoksullukla boğuşurken, bu kaynaklardan binlerce kilometre ötede ülkeler büyüdü, zenginleşti, vatandaşlarına müreffeh bir hayat sundu. Bunun yol açtığı refah ve kalkınma makası, aradan geçen onca zamana rağmen henüz kapatılamadı" diye konuştu.