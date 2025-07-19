Erdoğan'dan 2025 YKS Sonuçlarına Dair Mesaj

CUMHURBAŞKANI Erdoğan 2025 YKS sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan'ın paylaşımında, "2025 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz ve kıymetli ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün açıklanan 2025 YKS sonuçlarına ilişkin X platformu üzerinden bir paylaşım yaptı. Erdoğan'ın yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bugün açıklanan 2025 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimiz ve kıymetli ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri üniversitelerde başarılı bir öğrenim hayatı temenni ediyorum."

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2- AYŞE TOKYAZ CİNAYETİNDE VALİZİ TAŞIMAYA YARDIM EDEN ŞÜPHELİ ADİLYEYE SEVK EDİLDİ

Ali AKSOYER/ AYŞE Tokyaz'ı cinayetinde cesedi valize koyan ihraç polis memuru Cemil Koç'a cesedi taşımasında yardım ettiği öne sürülen ve firari olarak aranan Oğuz K. yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın (22) ölümüyle ilgili sevgilisi ihraç polis Cemil Koç ve 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayetin ardından şüpheli Cemil Koç'un valizi evde çıkarmasına ve otomobil ile taşımasına yardım ettiği belirlenen şüpheli Oğuz K. (55) gözaltına alındı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.