İstanbul'da Yoğun Sis Trafiği Felç Etti

Güncelleme:
İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez hale gelirken sürücüler yolda yavaş ilerlemek zorunda kaldı. İBB trafik verilerine göre saat 07.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçülürken etkili olan sis ve yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'da iki gündür etkili olan sis, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. İstanbul Boğazı başta olmak üzere bazı ilçelerde yoğun görülen sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. Kız Kulesi ve boğazdan geçen gemiler sislerin arasından zor görüldü. Öte yandan evlerinden çıkarak işlerine ulaşmaya çalışanlar ise trafikte hızlarını düşürmek zorunda kaldı. Sisin etkili olduğu noktalardan D-100 Karayolu, Sefaköy mevkiinde trafik durma noktasına geldi. İBB trafik verilerine göre ise saat 07.50 itibariyle yoğunluk yüzde 71 olarak ölçüldü. Otobüs duraklarında bekleyenler sisten görünmez hale geldi. İstanbul'un genelinde etkili olan sis, dron ile havadan görüntülendi.

