İstanbul'da Yoğun Sis Trafiği Felç Etti

İstanbul'da iki gündür etkili olan sis, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. İstanbul Boğazı başta olmak üzere bazı ilçelerde yoğun görülen sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. Kız Kulesi ve boğazdan geçen gemiler sislerin arasından zor görüldü. Öte yandan evlerinden çıkarak işlerine ulaşmaya çalışanlar ise trafikte hızlarını düşürmek zorunda kaldı. Sisin etkili olduğu noktalardan D-100 Karayolu, Sefaköy mevkiinde trafik durma noktasına geldi. İBB trafik verilerine göre ise saat 07.50 itibariyle yoğunluk yüzde 71 olarak ölçüldü. Otobüs duraklarında bekleyenler sisten görünmez hale geldi. İstanbul'un genelinde etkili olan sis, dron ile havadan görüntülendi.