İstanbul Valiliği'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

İSTANBUL Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'ncü yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Vali Gül, "O gün cephede kazanılan zafer, bugün bilimden sanata, ekonomiden teknolojiye, her alanda yolumuzu aydınlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının inşasına ilham kaynağı oluyor" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'ncü yıldönümü dolayısıyla Sepetçiler Kasrında resepsiyon düzenlendi. Programa 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, mülki ve idari yetkililer, yabancı ülke ve azınlık cemaati temsilcileri, sanatçılar ve davetliler katıldı. Program Kur-an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Sahnede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajının okunmasının ardından Vali Davut gül konuşma yaptı. Konuşmanın ardından 1'nci Ordu Komutanlığı bandosu ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerinden oluşan koronun verdiği konser, ilgiyle izlendi.

'YARININ BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'SİNİ KURMAMIZA REHBERLİK EDİYOR'

İstanbul Valisi Davut Gül, "Milli mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Gazi Meclisimizin bütün üyelerini, kahraman ordumuzun tüm mensuplarını rahmetle, minnetle yad ediyorum. Sizlerin, İstanbullu kardeşlerimin ve vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Kıymetli misafirler, her milletin tarihinde kaderini belirleyen çok önemli olaylar ve zamanlar vardır. 30 Ağustos 1922 bizim için bunlardan biridir. Aziz milletimiz, büyük fedakarlık ve emeklerle milli ordusunu donatmış, asırlarca süren çekilme sona ermiştir. Sıra kaybedilen vatan topraklarını geri almaya gelmiştir. 26 Ağustos şafağında Kocatepe'den başlayan büyük taarruz ile necip milletimiz küllerinden yeniden doğmuştur. Milli mücadeleyi büyük bir zaferle taçlandırmıştır. O gün cephede kazanılan zafer bugün bilimden sanata, ekonomiden teknolojiye, her alanda yolumuzu aydınlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının inşasına ilham kaynağı oluyor. Ecdadımızın kanıyla, canıyla kazandığı bu topraklarda alın terimizle, emeğimizle yarının büyük ve güçlü Türkiye'sini kurmamıza rehberlik ediyor" ifadelerini kullandı.