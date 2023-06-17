Avcılar'da Cadde Ortasında Silahlı Çatışma

Olay, saat 19.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 ESH 807 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeki Sidar Can, daha önce aralarında husumet bulunan bir kişi ile karşılaştı. İkili arasında kısa süre yaşanan tartışmanın ardından silahlı çatışma çıktı. Sidar Can'ın yaralanmasının ardından husumetlisi olan kişi olay yerine geldiği jip ile kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Sidar Can ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CADDE ULAŞIMA KAPATILDIPolis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sırasında cadde çok sayıda kovan olduğu görüldü. Emniyetin yaptığı çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.