DHA İSTANBUL BÜLTEN- 1

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - 1-ATAŞEHİR'DE KARISINI ÖLDÜREN SALDIRGANA LİNÇ GİRİŞİMİ KAMERADA

Cengiz ÇOBAN - Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL DHA - ATAŞEHİR'de karısı Selma Kılıç'ı bıçaklayarak öldüren Tuncay Kılıç'ı çevredekiler saldırdı. Polis saldırganı güçlükle öfkeli kalabalıktan kurtararak zırhlı araca bindirdi.

Olay saat 13.00 sıralarında Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi İsmet İnönü Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre aralarında bir süredir geçimsizlik olan Sema Kılıç ile eşi Tuncay Kılıç ayrı yaşıyordu. Bugün parkta karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı.

2- BAHÇELİEVLER'DE DEHŞET ANLARI; KADINI TAKİP EDİP SALDIRDI

Derya EVREN-Ömer HASAR/İSTANBUL, - BAHÇELİEVLER'de marketten çıktıktan sonra evine giden Tülay Kara (57), tanımadığı Abdullah D. (32)'nın saldırısına uğradı. Taciz etmeye çalıştığı öne sürülen Abdullah D., kadın bağırmaya başlayınca boynundan bıçaklayıp kaçtı.

Öte yandan şüphelinin Tülay Kara'yı takip ettiği anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde şüpheli Abdullah D.'nin önce kadının nereye gideceğini gözlemlediği, daha sonra kadının marketten çıkmak için bir süre oyalandığı, Kara marketten çıkıp binaya yöneldiğinde ise peşinden gittiği görülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel