DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

Güngören'de hafta sonu çakarlı araçlarla düğün konvoyu yapan 4 araç sürücüsü S.Y., İ.Y., H.K. ve A.G. yakalandı. Sürücülere, 'Usulsüz Çakar-Siren Tertibatı Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan bin 823'er lira, aynı madde gereğince araç sahiplerine de bin 823'er lira olmak üzere toplamda 14 bin 584 lira idari para cezası uygulandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel