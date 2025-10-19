Otomobil Gasbettiler, 2 Kişiyi Öldürüp, 2'si Polis 7 Kişiyi Yaraladı; Çatışmada Etkisiz Hale Getirildi

1) OTOMOBİL GASBETTİ, 2 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP, 2'Sİ POLİS 7 KİŞİYİ YARALADI; ÇATIŞMADA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ (2)

7 YIL SURİYE GÖREV YAPTI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, cinayetten hükümlü, cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in (36) otomobilini gasbedip tabancayla vurduğu Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin (29) Suriye'de 7 yıl görev yaptığı ve terör örgütlerine karşı sınır ötesi operasyonlara katıldığı belirtildi. Biri kız, 4 kardeşin en büyüğü olan Kemal Ekri'nin, 30 Eylül'de birliği ile birlikte görevli olduğu Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na döndüğü ifade edildi.

KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNE KATILMIŞ

Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin, erkek kardeşi Salih Ekri'nin 4 Ekim'de Ankara'da yapılan düğününe katıldığı, ardından da Edremit'teki birliğine geri döndüğü bildirildi. Kemal Ekri'nin cenazesinin, Ankara Etimesgut Elvanköy Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

Saldırgan Mustafa Emlik'in evinin önünde tabancayla vurarak öldürdüğü Göktuğ Çalık'ın ise avukatlık yaptığı bildirildi.

SEBEPSİZCE MARKETE GİDİP İŞLETMECİYİ VURMUŞ

Öte yandan saldırgan Mustafa Emlik'in yaraladığı Ramazan Özbek'in (29) Güre'de market işletmecisi olduğu kaydedildi. Saldırganın, Özbek'in iş yerine girip sebepsizce vurduğu bildirildi. Saldırganın bu sırada alışveriş için markete geçen küçük yaştaki bir çocuğu da hedef aldığı, ancak korkup kaçınca kurtulduğu belirtildi. Saldırganın marketten herhangi bir şey almadığı da ifade edildi.

ADRES SORMA BAHANESİYLE KADINI VURDUĞU AN KAMERADA

Saldırgan Mustafa Emlik'in Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde gasbettiği otomobille yolda yürüyen 2 kadının yanına adres sorma bahanesiyle yaklaştığı, tabanca ile ateş açıp Rukiye Karakaya'yı da yaraladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.