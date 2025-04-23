1) DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: HİKMETİN PEŞİNDE OLALIM

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çanakkale'de İlim Hikmet ve Sanat Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Bizim vazifemiz hikmeti aramak. O yüzden sevgili gençler, biz hikmetin peşinde olalım" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir dizi programa katılmak için Çanakkale'ye geldi. Ali Erbaş ilk olarak 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi'nde yapımı tamamlanan Çanakkale Müftülüğü İlim Hikmet ve Sanat Merkezi açılışına katıldı. Burada Erbaş'a Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu eşlik etti. Çok anlamlı bir faaliyet için burada olduklarını söyleyen Erbaş, "18 Mart 1915, binlerce şehit verdiğimiz ama geçilmez kıldığımız şehrimizdeyiz, şehitler diyarı Çanakkale'deyiz. Çanakkale ruhu sadece Çanakkale'de yaşayanlar için söz konusu değil. Sadece bugün 780 bin metrekare alanda yaşayanlar için söz konusu değil. Sınırlarımızın binlerce kilometre uzaklarından koşup gelen ve Çanakkale'yi geçilmez hale getiren 250 binin üzerindeki şehidimizin ruhu Anadolu toprakları ve Anadolu sınırlarını aşan pek çok toprakta yaşıyor. Biz hepsine, 'Çanakkale ruhu' diyoruz" ifadelerini kullandı.

'BUGÜNLER ÇOK ÖNEMLİ'

Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çanakkale şehitleri destanını Mehmet Akif Ersoy'un Medine yollarında yazdığını da biliyoruz. Bakü'den Batum'a, Balkanlar'dan, Yemen'e, Şam'dan, Bağdat'tan, Çanakkale'ye gelen binlerce şehidimizin ruhu şad olsun. 'Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avucunu açmış duruyor peygamber' müjdesiyle müjdelenen o şehitlerimize hep dua ediyoruz, hatimler okuyoruz. 18 Mart Deniz Savaşları Zaferi ondan hemen sonra bugün, yarın 23 Nisan, 24 Nisan, 25 Nisan kara savaşlarının zaferlerinin gerçekleştiği günler. Bugünler çok önemli. Ondan 5 sene sonra 23 Nisan 1920'de milli iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu, açılışı, bugünlere gelişimiz. 105 sene sonrasını idrak ediyoruz. Milletimiz her zaman ayakta oluşunu her vesileyle ortaya koydu. Başta Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere hem Çanakkale Savaşları'nda hem daha sonraki süreçte emeği geçen herkese Allah rahmet eylesin. Hepsine minnettarız."

'HERKES İÇİN BURASI BİR İRFAN MERKEZİ OLACAK İNŞALLAH'

Camilerin şehirlerin kalbi olduğunu söyleyen Erbaş, "Şu an itibariyle camisi olmayan kampüsümüz yok. Kimisi inşaat halinde. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitemizin açılışını da 18 Mart 2022 yılında sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte gerçekleştirmiştik. Camiler şehirleri medeniyet merkezi yapan mekanlar. Bunun ilk örneği Yesrib'i Medine'yi Münevvere haline getiren Mescid-i Nebevi'dir. Ama sadece namaz kılınan yerler değildir. Bunun da ilk örneği Mescid-i Nebevi'nin içindeki suffenin Allah Resulü Efendimiz tarafından hemen kurulmuş olmasıdır. Yani mektep, gençlerin, çocukların, insanların doğru dini bilgiye ulaşması bir irfan merkezi, ilim merkezi, hikmet merkezi özelliğiyle öne çıkmıştır. Mescid-i Nebevi'nin içindeki suffe. İşte şu anda biz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi caminin içindeki suffenin açılışındayız" dedi.

'BİZİM VAZİFEMİZ HİKMETİ ARAMAK'

"Bizim medeniyetimiz kitap medeniyetidir" diyen Erbaş, "İlim, irfan, bilgi, hikmet medeniyetidir. Onun için sadece üniversite öğrencilerimiz için değil, Çanakkale'de yaşayan ya da Çanakkale'yi ziyaret etmek için şehitlerimize dualar getirmek için ülkemizin her yerinden buraya gelen ve kütüphanemizi, gençlik merkezimizi ziyaret eden herkes için burası bir irfan merkezi olacak inşallah. Bir ilim merkezi, hikmet merkezi olacak. Bizim vazifemiz hikmeti aramak. O yüzden sevgili gençler, biz hikmetin peşinde olalım. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi camimizin altındaki irfan merkezi, ilim merkezi, gençlik merkezi bu hikmetin arandığı mekanlardan birisidir. Bunun gibi ülkemizde bin 325 gençlik merkezimiz var. Üniversitelerimizde, şehirlerimizin çeşitli yerlerinde, müftülüklerimizde, müftülüklerimizin müştemilatında gençlik merkezlerimiz var. Amacımız, bu hikmeti insanımıza, gençlerimize ulaştırmak" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Erbaş ve beraberindekiler, kurdele keserek Çanakkale Müftülüğü İlim Hikmet ve Sanat Merkezi açılışını gerçekleştirdi. Program Erbaş ve beraberindekilerin açılışı yapılan merkezi gezmesiyle sona erdi.