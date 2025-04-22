1) GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA ÖZEL EKİP KURULDU; DELİLLER YENİDEN İNCELENİYOR

TUNCELİ'de 5 yıldır kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) dosyası, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun kente atanması ile yeniden ele alındı. Soruşturma kapsamında bir süre önce kurulan özel ekip, delilleri yeniden incelemeye başladı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesi, 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelerde; bir minibüse bindiği görülen Gülistan Doku'nun nerede indiği tespit edilemedi. Araştırmalar sonunda Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

Dönemin valisi Tuncay Sonel koordinesinde ve talimatlarıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyelerinden ekipler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Doku'ya ait ize rastlanmayınca çalışmalar sonlandırıldı.

2 YIL SONRA ANTALYADA YAKALANDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Rusya doğumlu Zeinal A., olaydan yaklaşık 2 yıl sonra Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Zeinal A., 4 saat süren ifadenin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı ve hakkında yurt dışı yasağı konuldu. Zeinal A., sorgunun başında avukat talep etmezken, sorgunun devamında avukatla görüşmek istediğin, belirtti. Zeinal A.'nın babası E.Y. hakkında da Gülistan Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme, E.Y.'yi kişisel verileri ele geçirip, yaydığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapse çarptırdı.

OTOMOBİL İL DIŞINA GÖTÜRÜLMÜŞ

Ayrıca sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde; E.Y.'nin, 2018 yılında Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu hakkında da sosyal medya üzerinden olumlu ifadeler kullandığı tespit edildi. Tunceli Valiliği'nin önerisi sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından Zeinal A.'nın babası E.Y., polislik mesleğinden ihraç edildi. Ayrıca Gülistan Doku dosyasında baş şüpheli Zeinal A.'nın polislikten ihraç edilen babası E.Y.'ye ait olan ve polis tutanağında olaydan 1 gün önce Doku'nun zorla bindirilmeye çalışıldığı iddia edilen otomobilin, soruşturmanın açıldığı 7 Ocak'ta il dışına götürüldüğü ve yaklaşık 1 hafta sonra tekrar kente getirildiği ortaya çıktı.

DELİLLER YENİDEN İNCELENİYOR

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli'ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını inceledi. Soruşturmayı baştan ele alan Başsavcı Cansu'nun talimatıyla özel ekip kuruldu. Dosyadaki delilleri yeniden inceleme alan özel ekip, çalışmalarını sürdürüyor.