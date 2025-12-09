Haberler

Bakan Kurum: Bir Ülke Büyüklüğündeki Alanı Deprem Bölgesine Yeniden Kurduk

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1) BAKAN KURUM: BİR ÜLKE BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ALANI DEPREM BÖLGESİNE YENİDEN KURDUK ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ilin etkilendiği deprem bölgesine ilişkin "O gün yaralarımızı sarmak için birbirimize sarılıyorduk; bugün sevinçle hasret gideriyoruz.

1) BAKAN KURUM: BİR ÜLKE BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ALANI DEPREM BÖLGESİNE YENİDEN KURDUK

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ilin etkilendiği deprem bölgesine ilişkin "O gün yaralarımızı sarmak için birbirimize sarılıyorduk; bugün sevinçle hasret gideriyoruz. 450 bin konut. Dile kolay, bir ülke büyüklüğündeki alanı orada yeniden kurduk. Sadece ev yapmadık; dükkanları, çarşıları, meydanı, okulları, parkları, tüm sosyal donatılarıyla birlikte şehirleri tamamladık" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da Meram Suriçi Kentsel Dönüşüm Projesi 1'inci Etap açılış törenine katıldı. Bakan Kurum, bakanlık olarak Konya'ya yapılan yatırımların 229 milyar lirayı aştığını belirterek, "Hamdolsun bugün, Bakanlık olarak Konya'mıza kazandırdığımız yatırımların toplam tutarı 229 milyar lirayı aştı. Altyapıdan üstyapıya, kentsel dönüşümden sosyal konuta ve kültürel ihya projelerine kadar her alanda kapsamlı yatırımlar gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra devam eden 37 milyar lira tutarındaki projelerimizle şehrimizin gelişimine katkı sunmayı sürdürüyoruz" dedi.

'İSTANBUL'U OLASI BİR AFETE HAZIRLAMAK İÇİN HASSASİYET GÖSTERİYORUZ'

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm konusunda özellikle İstanbul'u olası bir afete hazırlamak için hassasiyet gösterdiklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Kentsel dönüşümle 81 ilimizde 10 milyona yakın vatandaşımızı sağlam konutlara kavuşturduk. Sosyal konutlarla yaklaşık 5 milyondan fazla vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Özellikle İstanbul'u olası bir afete hazırlamak için hassasiyet gösteriyor, bu kapsamda her iki kentsel dönüşümden birini şehrimizde yapıyoruz. Tabii tüm bunları 11 ilimizdeki asrın inşa çalışmalarımız sürerken yaptığımızı de belirtmem lazım."

'27 ARALIK'TA HATAY'DA SON ANAHTARLARI TESLİM EDECEĞİZ'

11 ili kapsayan deprem bölgesindeki çalışmalara da değinen Bakan Kurum, "Hafta sonu Hatay'daydım. Yine birkaç gün önce de Kahramanmaraş'taydım. İnanın; 6 Şubat'ın hemen sonrasında orada bulunan biri olarak gelinen aşamadan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. O gün birlikte ağladığımız vatandaşlarımızla, bugün yeni evlerinde huzurla oturuyoruz. O gün yaralarımızı sarmak için birbirimize sarılıyorduk; bugün sevinçle hasret gideriyoruz. 450 bin konut. Dile kolay, bir ülke büyüklüğündeki alanı orada yeniden kurduk. Sadece ev yapmadık; dükkanları, çarşıları, meydanı, okulları, parkları, tüm sosyal donatılarıyla birlikte şehirleri tamamladık. Bu süreçte Konyalı hemşerilerimiz yine bu millete vefalarını ortaya koydular, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz hakikaten çok büyük emekler verdiler, alın teri döktüler. İnşallah 27 Aralık'ta da Cumhurbaşkanımızla Hatay'da son anahtarlarımızı teslim edeceğiz. O gün, Konyalıların emekleriyle, büyük bir teşekkürü hak eden Uğur İbrahim Altay kardeşimin gayretleriyle ayağa kalkan Habibi Neccar Camiimiz tarihi yürüyüşüne yeniden başlayacak. Hep birlikte; yıl sonunda söz verdiğimiz 453 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Tabii 11 ilimizdeki çalışma birkaç cümleye sığdırabilecek bir çalışma değil, dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yeniden diriliş seferberliğidir. Şunu söylemeliyim ki; bugün Türkiye 453 binden fazla konutu tamamlayan, saatte 23, günde 550 konut teslim eden bir ülke seviyesine ulaşmışsa, bu başarı; kararlılığın, azmin ve devlet millet dayanışmasının eseridir. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesidir. Şimdi de Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilimizde 500 bin sosyal konutu hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
DEM'li Sakık, Hakan Fidan'a bakarak çağrı yaptı! MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur

DEM'li Sakık'ın MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Trump'ın 'Saldıracağız' dediği Venezuela'dan tedirgin eden görüntü

O ülkede Trump'ın "Saldıracağız" tehdidini kanıtlayan görüntü
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı! Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek

Ünlü isim yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
title