Haberler

Görev Başında Kalp Krizi Geçiren Polis Şehit Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1) GÖREVİ BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU (2)TÖREN DÜZENLENDİOsmaniye'de görevi başında kalp krizi geçirip şehit olan polis memuru Faruk Şahin için Osmaniye Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

1) GÖREVİ BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU (2)

TÖREN DÜZENLENDİ

Osmaniye'de görevi başında kalp krizi geçirip şehit olan polis memuru Faruk Şahin için Osmaniye Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Vali Erdinç Yılmaz, 12'nci Komando Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, askeri erkan, emniyet personeli, şehidin mesai arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende şehit Şahin'in öz geçmişi okundu, dualar edildi. Mesai arkadaşları, Şahin'i gözyaşlarıyla ve dualarla uğurlarken duygusal anlar yaşandı.

Evli ve 1 çocuk babası olan şehit polis memuru Faruk Şahin'in naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi İstanbul'a gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bakanlık'tan restoran ve kafelere yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyarı

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Bakanlık işletmeleri yazıyla uyardı
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı

Utanç tablosu Türkiye'den! Susuzluktan boruları yaladılar
BDDK'dan kredi kartlarına yeni kısıtlama

Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK yeni kısıtlama getirdi
Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti

Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı
Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak

Saat netleşti! Akın Gürlek ilk kez kameraların önüne geçecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.