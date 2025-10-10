Haberler

JANDARMA ARACI OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 2 ŞEHİT

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde sivil jandarma aracıyla otomobil çarpıştı. Kazada, 2 jandarma personeli şehit olurken, diğer araçtaki 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu üst geçidinde meydana geldi. Göreve giden personelin içinde bulunduğu 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı ile 54 ABC 591 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç da hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde jandarma aracındaki ismi öğrenilemeyen 2 personelin şehit olduğu belirlendi. Diğer araçta yaralanan 1'i ağır, 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
