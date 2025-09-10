İzmir'de Polis Merkezine Saldırı: 16 Çocuk Serbest

1) İZMİR'DE POLİS MERKEZİNE YÖNELİK SALDIRIYA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN 27 ŞÜPHELİDEN 16'SI SERBEST (2)

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 polisin şehit olduğu 2'si polis 3 kişinin yaralandığı saldırı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "08.09.2025 tarihinde İzmir ili Balçova ilçesi Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında olayda eylemi gerçekleştiren E.B. isimli faili sosyal medya platformu üzerinden takip eden 16 suça sürüklenen çocuk tespit edilerek gözaltına alınmış, ifade alma işlemleri bizzat İzmir Cumhuriyet savcıları tarafından gerçekleştirilmiştir. Suça sürüklenen çocuklar ifade alma işlemleri sonrası kendilerine 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 'Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler' başlıklı kısmının 5'inci maddesinde yer alan tedbirlerden eğitim tedbiri, danışmanlık tedbiri ve sosyal medya kullanımı eğitimi tedbiri uygulanmak suretiyle serbest bırakılmışlardır" denildi.

Haber: Kadir ÖZEN/İZMİR,

2)THY EĞİTMENİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

AYDIN'ın Çıldır Havaalanı'nda Türk Hava Yolları'nın (THY) simülatör eğitmenliğini yapan Ahmet Nevres Erkin (65) evinde ölü bulundu.

Türk Hava Yolları pilotlarının eğitim gördüğü Çıldır Havaalanı'nda similatör eğitmenliği yapan Ahmet Nevres Erkin, önceki gün 2 günlüğüne istirahate ayrılarak evine gitti. Erkin, istirahat süresi dolmasına rağmen bugün işe dönmedi. Durumdan şüphelenen arkadaşları merak edip, kontrol etmek için bugün Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Enver Paşa Bulvarı'nda bulunan sitedeki evine gitti. Erkin'in kapıyı açmaması üzerine adrese polis ve itfaiye çağrıldı. Eve balkondan giren itfaiye ekipleri, Erkin'i koltukta ölü buldu. Yalnız yaşadığı ve bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Ahmet Nevres Erkin'in cesedi, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.