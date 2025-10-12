DHA'ya Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden Ödül

1) GÜNEYDOĞU GAZETECİLER CEMİYETİ'NDEN Dha'YA ÖDÜL

GÜNEYDOĞU Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından düzenlenen 'Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı Muhabiri Gıyasettin Tetik 'Altın madalyalı çırak' haberiyle spor dalında birincilik ödülüne layık görüldü.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin bu yıl 39'uncusunu, 1 Mayıs 2025'te hayatını kaybeden gazeteci Ümit Özdal anısına düzenlendiği 'Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nın ödülleri Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. GGC Başkanı Felat Bozarslan'ın ev sahipliğinin yaptığı törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, eski AK Parti milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, MHP İl Başkanı Miktat Arslan, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, ilçelerin belediye başkanları, ödülü alan gazeteciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan GGC Başkanı Felat Bozarslan, "Bu yıl ödül törenimizi 1 Mayıs'ta geçirdiği bir rahatsızlık sonucu uzun süre tedavi gördüğü hastanede kaybettiğimiz hepimizin değerli arkadaşı, kıymetlisi Ümit Özdal'ın adına atfettik. Kendisini buradan da bir kez daha rahmetle anıyorum. Anısını yaşatmaya devam edeceğizö dedi.

Ardından dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi. 'Spor Haberleri' kategorisinde DHA muhabiri Gıyasettin Tetik'in, Diyarbakır'da, antrenör Selman Süren'in halı sahada ters takla attığını görünce keşfedip, ikna ederek judo sporuna yönlendirdiği 7'nci sınıf öğrencisi İbrahim Halil Kadak'ın başarısını ve verdiği mücadeleyi anlatan 'Altın madalyalı çırak' haberi, jüri tarafından birinciliğe layık görüldü. Tetik ödülünü önceki dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal'dan aldı.

Törende, Ümit Özdal'ın ailesine vefa plaketi takdim edildi. GGC yönetimi, Özdal'ın dürüst, ilkeli ve insan odaklı habercilik anlayışının gelecek kuşaklara aktarılacağını vurguladı.Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra sahilde cansız bedeni Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, yürüttüğü adalet mücadelesi nedeniyle Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü'ne layık görüldü. GGC Başkanı Felat Bozarslan, ödülü kendisine takdim etti.

Basın Özgürlüğü Ödülü de Gazze'de görevleri başında şehit olan gazeteciler adına El-Cezire televizyonuna verildi. Törende, Gazze'de hayatını kaybeden 230'dan fazla gazeteci anıldı.

Görüntü dökümü

--------------

Protokol

Davetliler

GGC başkanı Felat Bozarslan'ın konuşması

DHA muhabiri Gıyasettin Tetik'in ödül alması

Genel ve Detay görüntüler

Haber: Gıyasettin TETİK-Selim KAYA

============================================

2) BURSA'DA AKARYAKIT İSTASYONUNDA SİLAHLI KAVGA; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

BURSA'nın İznik ilçesinde akaryakıt istasyonuna müşteri olarak gelen grup ile pompacı H.Y. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle açılan ateşte yaralanan H.Y.'nin karşılık verdiği gruptaki Arif Arda Türker (24), hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.30 sıralarında Boyalıca Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyona gelen bir grup ile pompacı H.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. H.Y. iddiaya göre kendisine pompalı tüfekle ateş açan gruba karşılık verdi. H.Y.'nin açtığı ateşte, Arif Arda Türker hayatını kaybetti. Saçmaların isabet ettiği H.Y. ise yaralandı.

Gruptaki diğer şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.Y. ilk müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arif Arda Türker'in cenazesi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bölgeye tedbir amaçlı Jandarma Özel Harekat timleri sevk edilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.