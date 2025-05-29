ŞEHİT ASTSUBAYIN CENAZESİ MEMLEKETİ SİVAS'A GETİRİLDİ

ŞEHİT ASTSUBAYIN CENAZESİ MEMLEKETİ SİVAS'A GETİRİLDİ
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1)ŞEHİT ASTSUBAYIN CENAZESİ MEMLEKETİ SİVAS'A GETİRİLDİANKARA'nın Haymana ilçesinde hakkında yakalama kararı olan şüpheliye yönelik operasyonda eğimli arazide düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın (34) cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi.

1)ŞEHİT ASTSUBAYIN CENAZESİ MEMLEKETİ SİVAS'A GETİRİLDİ

ANKARA'nın Haymana ilçesinde hakkında yakalama kararı olan şüpheliye yönelik operasyonda eğimli arazide düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın (34) cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi. Havalimanında düzenlenen karşılama töreninde yakınları gözyaşlarını tutamadı.Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde Jandarma Asayiş TİM Komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliye yönelik operasyon sırasında, eğimli arazide dengesini kaybedip düştü. Başını kayalıklara çarpan Polat, yaralandı. Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp, dün şehit oldu. Ankara'daki törenin ardından Şehit Jandarma Astsubay Emre Polat'ın cenazesi, askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen karşılama programına Vali Yardımcısı İlhami Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan, şehidin anne ve babası Gülsün-İsmail Polat ile kardeşleri, yakınları ve askeri personel katıldı.Şehidin eşi Goncagül Polat ve çocukları Kerem ve Eylül de şehidi taşıyan uçakla birlikte kente geldi. Uçaktan indirilen şehit Polat'ın cenazesi, araca taşındı. Şehit oğullarını karşılayan anne babası Gülsün ve İsmail Polat, gözyaşlarını tutamadı. Goncagül Polat da yakınlarına sarılıp ağladı. Şehidin çocuklarını da silah arkadaşlarının kucağında taşıdığı görüldü. Konvoyla kente getirilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın cenazesi, aile evinde alınacak helallik sonrası, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda kılınacak namazın ardından Garnizon Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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