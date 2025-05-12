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PKK'nın Fesih Kararı Sonrası Anne: Umudumuz Arttı

PKK'nın Fesih Kararı Sonrası Anne: Umudumuz Arttı
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1) KIZI DAĞA KAÇIRILAN ANNE: FESİH KARARINDAN SONRA UMUDUMUZ DAHA DA ARTTIVAN'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızı Şeriman için evlat eylemlerine katılan Nazlı Sancar, "PKK'nın fesih kararı ve sonrasında da silahları bırakmaları ve dağdaki çocuklarımızın geri gelmesi...

1) KIZI DAĞA KAÇIRILAN ANNE: FESİH KARARINDAN SONRA UMUDUMUZ DAHA DA ARTTI

VAN'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızı Şeriman için evlat eylemlerine katılan Nazlı Sancar, "PKK'nın fesih kararı ve sonrasında da silahları bırakmaları ve dağdaki çocuklarımızın geri gelmesi konusunda umutluyuz. Bu açıklamadan sonra bizim umudumuz daha da arttı" dedi.

Dağa kaçırılan çocukları için 2 hafta arayla DEM Parti il binası önüne yürüyerek bir araya gelen ailelerden Nazlı Sancar, PKK'nın fesih kararına ilişkin konuştu. 14 yıl önce dağa kaçırılan kızı Şerima için eylemlere katılan Nazlı Sancar, "PKK'nın fesih kararı ve sonrasında da silahları bırakmaları ve dağdaki çocuklarımızın geri gelmesi konusunda umutluyuz. Bu açıklamadan sonra bizim umudumuz daha da arttı. Çok sevinçliyiz. Bu sürede verdikleri katkılardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyoruz. Sonsuza kadar biz de onların yanındayız. Yıllardır çocuklarımız için mücadele veriyoruz. PKK'nın bu açıklaması sonrası Allah'ın izniyle çocuklarımıza kavuşacağız. Sürecin iyi gitmesi, yüreği dağılan acılı annelerin dualarıdır. Bu dualar kabul oldu" dedi.

'ARTIK HİÇBİR ANNE AĞLAMASIN'

Nazlı Sancar, "Anne ve babaların evlatlarına kavuşması için hep dua ediyorduk. Artık şehit gelmesini istemiyoruz, asker ve polislerimiz şehit olmasın ve anneler ağlamasın. Yeter (edi bese) diyoruz. Van'da da İl Emniyet Müdürlüğü Teşkilatı bize çok sahip çıktı, onlara da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'ın izni ve devletimizin gücüyle hepimiz çocuklarımıza kavuşacağız. Kızım Şerima, beni duyuyorsan, görüyorsan gel, devlet güçlerine teslim ol. Yıllardır senin için gözyaşı döküyorum. Acıların tarifi yoktur. Allah rızası için bütün çocuklar dağdan insin artık hiçbir anne ağlamasın. Türk, Kürt, Çerkez, Laz hepsi de aynı. Annelerin acısı da aynıdır" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZIN CEZAEVİNE GİRMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Nazlı Sancar, "8-13 yaşlarındaki çocukları dağa götürdüler. Onları okutmak, avukat, doktor, savcı yapmak için götürmediler. Savaş için götürdüler. Bu çocukların hiçbirinin eline kelepçe vurulmadan ailelerine teslim edilmesini istiyoruz. Çocuklarımızı koklayacağız, kucaklayacağız. Bize anne diyecekler. O bizim için bir dünyadır. Çocuklarımızın cezaevine girmelerini istemiyoruz. Zaten yıllardır bu acıyı çekiyoruz. 14 yıldır bir anne olarak evlat acısı çekiyorum. Yarın öbür gün benim Şerimam gelip cezaevine girse yine acı çekeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere bütün devlet güçlerimize sesleniyorum. Çocuklarımız geldiği zaman bu acıyı bize yaşatmasınlar, çocuklarımızı bize geri versinler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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