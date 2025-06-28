İzmir'e Şehit Ateşi Düştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜLİBYA'da geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden'in İzmir'deki babaevine Türk bayrakları asıldı.

1) İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

LİBYA'da geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden'in İzmir'deki babaevine Türk bayrakları asıldı.

Görevli olarak bir süre önce Libya'ya giden Sivrihisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden'in şehadet haberi, İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Albay Maden'in 14 Ağustos'ta görevinin biteceği öğrenildi. 3 kardeşin ortancası olan şehit Aybay Maden'in babası Alaattin Maden'in de emekli astsubay olduğu bildirildi.

Şehit Albay Maden'in, yarın Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliği'ne toprağa verileceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Ev sahibinin 'tedavi görüyorum' oyununu mahkeme bozdu

Ev sahibinin "tedavi görüyorum" oyununu mahkeme bozdu
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları

Tahliye edilen meclis üyesinden 'sistem' ve Murat Ongun itirafları
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Galatasaray'a imzayı attı

Fenerbahçe'de ayrılık! Galatasaray anlaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.