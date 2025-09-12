İzmir'de Polis Merkezine Yönelik Saldırıya İlişkin 10 Şüpheli Daha Adliyede

1) İZMİR'DE POLİS MERKEZİNE YÖNELİK SALDIRIYA İLİŞKİN 10 ŞÜPHELİ DAHA ADLİYEDE

İZMİR'in Balçova ilçesinde E.B.'nin (16) polis merkezine pompalı tüfekle düzenlediği, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir (52) ile polis memuru Hasan Akın'ın (36) şehit olduğu saldırıya ilişkin gözaltındaki 11 şüpheliden 5'i yabancı uyruklu, 10'u daha adliyeye sevk edildi. Saldırıyı yapan E.B.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde pazartesi günü saat 09.00 sıralarında yüzünde maske ve elinde pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden E.B., nöbet kulübesine ateş açtı. Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polislerle saldırgan arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit oldu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı ile elinden yaralanan bir sivil vatandaş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Amilağ'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

YARALI YAKALANDI

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri, mahallede operasyon düzenledi. Operasyonda, saldırgan E.B., yaralı olarak yakalandı. E.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma için 2 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

YAKALANMA ANI KAMERADA

Saldırıyı gerçekleştiren E.B.'nin sırt çantasıyla merkeze girdiği anlar, kameraya yansıdı. Ayrıca E.B.'nin yakalanma anı cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, çok sayıda pompalı tüfek fişeğinin şüphelinin etrafına saçıldığı görüldü.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmada aralarında E.B. ve irtibatlı olduğu değerlendirilen İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) ile E.B.'nin annesi A.B. ile babası N.B.'nin de aralarında bulunduğu, toplam 27 şüpheliyi gözaltına aldı. E.B.'nin olayda kullandığı silahın babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek olduğu tespit edildi.

16 ŞÜPHELİ SERBEST

Emniyete işlemleri tamamlanan ve yaşları 18'den küçük olduğu öğrenilen 16 şüpheli, önceki gün adliye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 1'i İran, 4'ü ise Suriye uyruklu 10 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. E.B.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan E.B.'nin 2 yaşındaki kız kardeşi korumaya alındı.